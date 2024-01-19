Депутаты Государственной Думы РФ Сергей Морозов и Сергей Соловьев посетили Липецкую область и провели рабочую встречу с руководством ЛТК «Свободный Сокол» и директором АНО «ЦПЭ Липецкой области», президентом Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолием Гольцовым. Темами для обсуждения стали импортозамещение, развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение технологического суверенитета и технологической безопасности страны.

Особое внимание было уделено проекту «Выбирай своё», который инициирован партией «Единая Россия» и реализуется в Липецкой области с 2023 года. Цель проекта – обеспечение продовольственной и технологической безопасности страны. Председатель регионального общественного совета партпроекта Анатолий Гольцов отметил, что в Липецкой области активно поддерживаются местные товаропроизводители, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Большое внимание уделяется выдаче сертификатов подтверждения отечественного производства, а также использованию отечественной продукции в различных отраслях. Особое значение имеет подготовка кадров дефицитных специальностей в образовательных учреждениях и внедрение отечественных научных разработок в сфере импортозамещения.

«Особое внимание в регионе уделяется подготовке кадров для экономики с учетом роста мощностей местных предприятий. В Липецкой области созданы два образовательно-производственных кластера и один образовательный кластер по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Они должны обеспечить ключевые с точки зрения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны отрасли экономики», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.