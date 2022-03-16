Спикер регионального парламента Дмитрий Аверов поддержал предложение депутата Анатолия Емельянова организовать сбор средств в пользу беженцев и нуждающихся в гуманитарной помощи на Украине.

Спикер Липецкого облсовета поддержал инициативу перечислить свой однодневный заработок в поддержку беженцев и призвал коллег-депутатов, работающих на постоянной основе, также принять в этом участие. Кроме того, оказать материальную помощь гражданам, эвакуированным с Донбасса и Украины, вызвались работники аппарата регионального парламента.

— На сегодняшний день на территорию Липецкой области приехало около тысячи беженцев. В основном это женщины с детьми и пожилые люди. Многие покидали свои дома в спешке, брали с собой только самое необходимое. Поэтому очень важно оказать им любую посильную помощь, — отметил Дмитрий Аверов.

Денежные средства будут направлены в фонды и центры, которые оказывают гуманитарную помощь.