На комиссии в Липецком горсовете депутаты рассмотрели вопрос о состоянии дел по реконструкции сооружения «Крепость» в районе ул. Водопьянова. Председатель комиссии Владимир Гугнин напомнил, что этот вопрос стоит на контроле горсовета с 2018 года.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов, в конце 2021 года в результате комиссионного обследования было установлено, что объект представляет собой ограждение территории общего пользования, выполненное их кирпичной кладки с арочными проемами в виде крепости.

Собственник так и не был установлен. Объект был признан бесхозяйным, и перешел в муниципальную собственность. Решение суда об этом вступает в силу с 1 марта. В связи с неудовлетворительным состоянием объекта рассматриваются возможные механизмы приведения объекта в надлежащее техническое состояние и определение источников финансирования. После 1 марта будет проведена повторная техническая экспертиза. Решение о дальнейшем использовании будет принято с учетом мнения граждан посредством опроса.

— Сколько еще надо пройти опросов, чтобы уже наконец-то определиться с судьбой крепости? — спросил председатель комиссии Владимир Гугнин. — Мы все знаем, что экспертиза показала, что ее износ составляет 45%. И по опросам: половина жителей хочет ее оставить, другая половина снести.

По словам Николая Дергунова, повторная техническая экспертиза нужна, потому что с последнего обследования прошло время и техническое состояние могло ухудшиться. Кроме того, нужно найти консенсус с жителями: что им действительно нужно.

— Чтобы нам все-таки потратить средства и не промахнуться с вариантом, мы должны учесть мнения большинства, — отметил Николай Дергунов.

Владимир Гугнин, на его округе находится Крепость, озвучил мнение большинства жителей, что нужно как можно быстрее обеспечить безопасность липчан. Или привести в порядок Крепость или снести объект.

— Однозначно жители этих домов не хотят иметь у себя во дворе потенциально опасный объект. В ближайшее время, как минимум, мы должны обезопасить жителей от этого объекта, — поделился мнением Владимир Гугнин. — Я считаю, что для жителей этой территории, да и для города это знаковый объект. Его можно и нужно привести в порядок. При этом отремонтировать только крепость нельзя, ее нужно рассматривать вместе с двором. Комплексно подходить к этому вопросу.

Николай Дергунов заверил, что решение о дальнейшей судьбе крепости будет приниматься вместе с жителями.