На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии депутаты Липецкого горсовета обсудили организацию надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Кристина Горбачева сообщила о повышении с 1 апреля тарифа на оказание социальных услуг. Это вызвано тем, что с 2015 года расценки не пересматривались.

– Мы сейчас колоссально меняем систему обслуживания. Минимальный пакет ранее стоил 360 рублей, сейчас он стоит 1200 рублей. Эта сумма приведена к той, которую платит Пенсионный фонд как пособие на уход за пожилыми людьми, – рассказала Кристина Горбачева. – С каждым получателем услуг мы работаем индивидуально. Если доход у него ниже прожиточного минимума, то он будет обслуживаться бесплатно.

Депутаты забросали докладчика вопросами.

– Вы не видите риска в том, что у вас уменьшится количество обслуживаемых лиц? И в случае падения спроса на услуги, будет ли сокращение штата? – поинтересовался парламентарий Игорь Подзоров.

– Экономическое обоснование повышения тарифов какое было? Эти средства куда направят? – спросил депутат Андрей Выжанов.

– Если будет отток граждан, которые хотят воспользоваться социальными услугами. Каким образом они будут получать помощь? Вы же все-таки центр социальной поддержки, а не коммерческая организация, – задала вопрос председатель Счетной палаты Марина Зиборова.

Директор ОБУ пояснила, что вопрос повышения тарифа прорабатывается с каждым заявителем индивидуально. Проводится анализ предоставляемых услуг и их востребованность.

– Мы хотим создать обслуживание с элементами так называемой «бирюзовой» организации. Будет минимальное число руководителей и максимальное число сотрудников, которые будут ухаживать за нуждающимися. С повышением цен мы повышаем качество. А дополнительные средства пойдут на сотрудников. В том числе, планируем повышать квалификацию сотрудников. Например, чтобы они умели делать медицинские манипуляции, осуществлять уход за лежачими больными, – заявила директор учреждения Кристина Горбачева.

Поскольку решение о повышении тарифов на социальные услуги принималось на региональном уровне, то председатель горсовета Александр Афанасьев предложил вернуться к этому вопросу через несколько месяцев. Когда станет ясно, как много граждан откажется от получения социальных услуг, и насколько обоснованным было повышение тарифа. А председатель постоянной комиссии Дмитрий Погорелов попросил депутатов дополнительно собрать такие сведения по своим избирательным округам.

– Вообще, я против таких экспериментов. Какая была вообще необходимость повышать? Все-таки 1200 рублей достаточно серьезная сумма для наших ветеранов, пенсионеров. Год сложный, эпидемия коронавируса, – заявил спикер горсовета Александр Афанасьев.