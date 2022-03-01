В Липецком горсовете состоялось заседание депутатской группы «Единая Россия». Главной повесткой стала специальная операция на Украине и помощь жителям Донбасса, прибывшим в наш регион. Все депутаты поддержали действия Президента РФ по демилитаризации соседней страны.

— Сегодня нет в России ни одного человека, кто остался бы равнодушным к событиям на южных и юго-западных рубежах нашей страны. Я уверен, что большинство русских граждан поддерживает действия президента Путина и специальную операцию на Украине. Мы долго терпели и пытались дипломатическим путем решить конфликт на Донбассе и не допустить расширения НАТО на Восток. Но нас не слышали или не хотели слышать. Нам не оставили выбора. Наш президент Владимир Путин принял единственно правильное решение, — заявил руководитель депутатской группы партии «Единая Россия» в горсовете Александр Афанасьев.

Спикер парламента напомнил, что 8 лет циничный Запад не замечал, что происходило на Донбассе. По сути, все это время в братской нам стране идет гражданская война. Где националисты стреляли в русскоговорящих соотечественников. А мы из-за всяких международных документов и меморандумов не могли их защитить.

— Мы не можем допустить, чтобы у нас под боком была страна с антироссийской агрессивной политикой, которая усиленно зазывала к себе ракеты НАТО, и даже говорила о планах по созданию ядерного оружия. Очевидно, что продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток – это подготовка к войне. Об этом говорит наш президент с начала 2000–х годов. В этих условиях самое главное для нас – защита Родины и сохранение государственности. Да, санкции это плохо, они мешают. Но между безопасностью и санкциями мы выбираем безопасность. Верю, что мы сумеем преодолеть все экономические трудности. И русские будут со своей страной и со своим президентом, — сказал Александр Афанасьев.

Свою позицию озвучили и другие депутаты.

— Некоторые наши соотечественники в фальшивом ореоле европейской прогрессивности недооценивают военную угрозу со стороны НАТО. Не все понимают, что такое подлётное время. Я вам напомню, что Карибский кризис был связан именно с подлётным временем. Тогда ядерная война чуть не началась из-за этого. Но когда Россия выдвигала разумные доводы о продвижении НАТО на восток и угрозе ее безопасности, этого «коллективный Запад» не замечал. Нашей стране не оставили выбора, мы обязаны защищаться, — сказал депутат Андрей Выжанов.

— Санкции против нас вводят с 2014 года, и будут вводить снова и снова. Наша экономика вынуждена перестраиваться в новых реалиях. Но знаем, что справимся с любыми трудностями. В данном кризисе, уверен, мы найдем новый потенциал для развития. Россия — страна с огромными ресурсами, и главная наша ценность — это народ. Сплоченный и трудолюбивый, — поделился парламентарий Станислав Каменецкий.

— Наряду со спецоперацией на Украине, в интернете разворачивается настоящая информационная война. И это новый и не менее страшный вид войны. Когда дружественные народы настраивают друг против друга. И сегодня мы видим, что этот шаг был спровоцирован многими факторами. И все мы ожидаем скорейшего решения, достижения договоренностей на этапе проведения переговоров, — отметила депутат Екатерина Пинаева.

— За рубежом находится много наших сограждан и русскоговорящих. Они сейчас подвергаются гонениям на бытовом уровне. Есть случаи травли детей в школах. Мы должны объединиться и постараться переломить эту ситуацию. На дипломатическом уровне, в информационном пространстве, любыми другими доступными способами поддержать наших граждан, которые живут за пределами нашей страны, — поделился депутат Андрей Иголкин.