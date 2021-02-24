Родителей школьников из Липецка приглашают принять участие в онлайн-опросе по качеству школьного питания. Парламентарии разработали специальную анкету, в которой предлагается ответить на 11 вопросов по оценке качества организации горячего питания школьников города Липецка. Онлайн-опрос проводится в родительских чатах учебных заведений. Участие в опросе анонимное. Заполнить анкету самостоятельно можно по ссылке.

– Депутаты горсовета создали рабочую группу для контроля за качеством питания в школах. Нас беспокоит тот факт, что по итогам торгов существенно снизилась стоимость контракта. Возникают вопросы, чем будут кормить детей, и какого качества будут блюда, – отметила депутат горсовета Екатерина Пинаева. – Опрос мы проведем дважды: сначала соберем мнение о качестве школьных обедов от прежнего оператора, а в середине марта спросим мнение родителей о новом операторе питания. Анкета поможет нам выявить наиболее проблемные в этом плане школы. Туда с проверкой мы придем в первую очередь.

На сегодняшний день уже 3000 родителей приняли участие в онлайн-опросе.

Отметим, что вопрос по качеству школьного питания находится на контроле постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. На недавней комиссии спикер городского парламента Александр Афанасьев предложил всем депутатам активно включиться в проверку школьного меню. Парламентарии без предупреждения будут посещать школы города, проверять соответствие предлагаемых школьникам блюд утвержденным нормам. В случае выявления нарушений к поставщику питания будут приняты соответствующие меры.