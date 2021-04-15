Выездную комиссию по социальным вопросам, здравоохранению и экологии депутаты Липецкого горсовета провели по обращению своего коллеги Игоря Подзорова, который поднял проблему размещения и сжигания промышленных и строительных отходов на территории частично ликвидированного гаражного кооператива вблизи границы Новолипецкого комбината.

Парламентарии увидели горы ломаных шлакоблоков, покрышек, сбитой штукатурки, битого шифера, обычный бытовой мусор, деревянные доски, и огромные пятна на земле от машинного масла.

Как сообщила парламентариям начальник отдела охраны окружающей среды мэрии Татьяна Протасова, на площади 40 тысяч квадратных метров находится ориентировочно свыше 20 тысяч кубометров мусора. По ее словам, по предварительным расчетам сумма для вывоза с этой территории отходов составит более 25 млн рублей, но за счет бюджета сделать это не представляется возможным.

В июне 2020 году в рамках муниципального задания было вывезено более 20 тонн отходов с территории в районе улиц Флерова, Никитина и Чехова. Но, как отметила Татьяна Протасова, через пару дней свалка снова разрослась.

Депутат Игорь Подзоров обратил внимание членов комиссии на то, что размещение и последующее сжигание различных классов отходов может оказать значительное влияние на состояние атмосферного воздуха, и является нарушением требования в области обращения с отходами. Он рассказал, что камеры видеонаблюдения, которые установлены на объектах НЛМК, начиная с сентября 2020 года, постоянно фиксировали случаи пожара. Об этих фактах есть обращение в Тракторозаводском отделении полиции.

– Места пожарищ выбрасывают в воздух клубы ядовитого дыма, а пламя начинает угрожать находящимся на этой территории опорам ЛЭП, по которым на территорию комбината подается электроэнергия, а это угрожает безопасности градообразующего предприятия, – отметил Игорь Подзоров.

Представитель управления Октябрьским округом доложил, что существуют графики рейдовых мероприятий по выявлению и дальнейшему привлечению к административной ответственности лиц, которые свозят сюда мусор. Но пока ни одного правонарушителя установить не удалось. Также направлен запрос в УМВД по г. Липецку на предмет проведения проверки незаконной деятельности по складированию, сортировке и утилизации строительных отходов на этой территории.

– Для патрулирования нужно привлечь ДНД, а для контроля подъезда к данной площадке нужно решить вопрос с видеонаблюдением. Поставить столбы, установить камеры, – предложил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Представители мэрии сообщили, что без личного присутствия контролеров выписать административный протокол за вывоз сюда мусора невозможно. А те протоколы, которые все же выписаны за самозахват территории, и за незаконное складирование на этой территории мусора находятся в местном отделе полиции.

Председатель комиссии Дмитрий Погорелов поинтересовался: за 20 лет существования этой свалки, выяснили, кто свозит сюда мусор, и хотя бы одному юридическому лицу был выписан штраф? Впрочем, вопрос остался без ответа.

– По итогам выездной комиссии мы рекомендуем мэрии изыскать возможность выделения средств из бюджета на вывоз отходов и рекультивацию этой территории. Обратиться к областным властям за помощью в этом вопросе. Рейды нужно продолжать, привлечь полицию, ГИБДД, чтобы выявить тех, кто свозит, и сжигает мусор и привлечь их к административной ответственности Предлагаем также проработать с «Ростелекомом» вопрос установки здесь камер видеонаблюдения. Берем вопрос с этой свалкой на контроль до решения по существу, – прокомментировал решение комиссии Дмитрий Погорелов.