Депутаты Липецкого горсовета требуют убрать киоски, торгующие алкоголем

На комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам городского совета Липецка рассказали, как в городе перемещают самовольно установленные нестационарные торговые объекты (НТО). Этот процесс занимает порядка 8-10 часов. В 2019 году в принудительном порядке перемещено 56 киосков, в добровольном порядке с незаконно занимаемой территории – 36. В 2020 году перемещено 5 объектов, добровольно вывезены 34 НТО. В 2020 году эта работа была осложнена ограничительными мерами, отсутствием большей части сотрудников управления потребрынка на рабочих местах из-за болезни.

– Мы сталкиваемся с сопротивлением недобросовестных предпринимателей, которые еще и привлекают сотрудников частных охранных агентств. Приходилось работать ночью, – пожаловалась начальник управления потребительского рынка города Ася Франценюк.

В самовольно установленных павильонах продают некачественную продукцию. Гарантировать ее безопасность никто не может.

Депутатов, прежде всего, волновала незаконная торговля алкоголем.

– Много жалоб от жителей на работу таких киосков во дворах, которые работают круглосуточно. Торгуют «фанфуриками». Как вы можете пресечь работу нелегального бизнеса, – спросила председатель комиссии, депутат по избирательному округу №16 Вера Урываева.

Оказалось, что полномочия муниципалитета в этом вопросе очень скромные.

– Мы ведем работу с коллегами из области, привлекаем полицию, ходим в рейды. Выписываются штрафы за незаконную торговлю. И если к нам поступает мотивированное заключение из областного управления потребрынка, то мы исключаем этот киоск из схемы расположения, – ответила Ася Франценюк.

– В своем округе я уже полтора года веду борьбу с такой торговлей. В киоске, который находится в трехэтажном доме, круглосуточно продают алкоголь. Там рядом ночуют посетители, есть видео и фото. Говорят, что в Тамбове этот вопрос решили, – возмутился депутат по избирательному округу №6 Игорь Крутских.

– В Сырском руднике тоже есть несколько киосков, торгующих круглосуточно алкоголем. Меня избиратели завалили жалобами. Как можно навести порядок? – обратился депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.

-Эта проблема в каждом округе. Есть ли практические примеры, сколько реально расторгли договоров с предпринимателями из-за незаконной торговли алкоголем, – спросила депутат по избирательному округу №15 Екатерина Пинаева.

По словам начальника управления, в этом году ни одного случая. А в прошлом году по итогам были примеры. Но предприниматели обращаются в суды, чтобы исключить спорный пункт из договора и суды, чаще всего, становятся на их сторону.

Депутаты предложили составить список по каждому округу с конкретными адресами, организовать рейды и добиться сноса таких киосков.