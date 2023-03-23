На комитете по социальным вопросам парламентарии заслушали доклад вице-губернатора Ольги Белоглазовой о реализации принятых в Липецкой области законов и постановлений, касающихся мер поддержки для семей участников СВО.

Ольга Белоглазова сообщила, что в регионе введён институт социального кураторства, чья задача – патронировать семьи военнослужащих. На каждую семью участника СВО составляется так называемый «социальный паспорт», где собрана информация о всех родственниках, положенных им мерах поддержки.

Чат-бот «Патронаж» позволяет семьям круглосуточно быть на связи с кураторами, задать интересующие вопросы и обозначить потребности. Всего поступило более 10 тысяч заявок, из них 98% уже отработаны. Также чат-бот перенаправляет пользователей к приложению, через которое можно оформить положенные социальные выплаты. Лишь 2% членов семей участников СВО не прибегает к услугам чат-бота. В основном это те, кто не смог освоить современные средства связи. Они подают заявки кураторам по телефону или при личной встрече.

Парламентарий Анатолий Емельянов поднял вопрос о необходимости распространения принятых в регионе мер поддержки на семьи бойцов частных военных компаний.

– Многие депутаты поддерживают это мнение, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Бойцы ЧВК вносят значительный вклад в военную спецоперацию, защищают нашу страну. Данную инициативу нужно проработать вместе с правительством.

С информацией выступил также руководитель областного штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» Дмитрий Батищев.

По его словам, уже 300 тонн гуманитарного груза на общую сумму 1,25 млрд рублей отправлено в зону СВО от Липецкой области. Областной штаб помог объединить усилия общественных и образовательных организаций, бизнеса, волонтёров и сделать оказание помощи более адресной.

Дмитрий Батищев выразил особую благодарность депутатам Липецкого областного Совета за активное участие в работе штаба, сбор средств на покупку дорогостоящей экипировки для бойцов СВО, спецсредств, стройматериалов, запчастей и мобильных бань.