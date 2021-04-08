Акция «Семейный альбом» стартовала сегодня в МБОУ СШ №72 города Липецка. Её организаторами выступили депутаты облсовета Владимир Саворона и Алексей Степанов при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Цель проекта – сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Для участия в конкурсе нужно написать рассказ о своих героических родственниках, об их судьбах, используя архивные фотографии и выложить запись в группу «Молодежный дискуссионный клуб «Липецк» в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Предложите новость». Здесь также можно ознакомиться с представленными работами и проголосовать за них. В рамках акции были организованы встречи с участниками работ, совместные круглые столы.

Впервые конкурс прошёл по инициативе депутатов в 2019 году, на него было представлено более 140 работ. Народные избранники решили сделать акцию ежегодной, но из-за пандемии от этой идеи пришлось на время отказаться.

В этом году ситуация отчасти стабилизировалась, так что мы возвращаемся к этой акции, – говорит Алексей Степанов. – Надеюсь, вскоре мы узнаем имена новых героев, а главное, что о подвигах своих предков узнают их правнуки. Меня очень порадовало то, что многих ребят участие в конкурсе побудило больше узнать о великих страницах истории и своих героических родственниках.

В каждой номинации жюри отберет 20 лучших работ. Голосование будет проводиться с 27 апреля по 3 мая 2021 года.

Победителей конкурса ждут хорошие книги и сертификаты на семейную фотосессию.