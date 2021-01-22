Сегодня прошли вакцинацию «Спутником V» депутаты регионального парламента Оксана Глотова и Лариса Ксенофонтова, а также начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. Кроме того, прививку получили сотрудники аппарата областного Совета депутатов и коллектив облздрава.

– Я каждый год прививаюсь от гриппа, для меня это золотое правило, – поделилась председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова. – Уверена, что «Спутник V» поможет победить болезнь.

Вакцинация проходила с соблюдением всех установленных правил. Желающим привиться провели медицинский осмотр, измерили температуру, проверили уровень кислорода в крови. Каждому раздали памятку с необходимыми рекомендациями. Как отметили в управлении здравоохранения, вакцина проверена и абсолютно безопасна, вырабатывает антитела и защищает от тяжелых последствий коронавируса.

– Конечно, было волнительно, – рассказала депутат Лариса Ксенофонтова. – Но, я считаю, что это необходимая мера, мы должны защитить себя и своих близких.

Записаться на вакцинацию может каждый желающий по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48