Сегодня на 10 сессии регионального парламента глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с отчетом перед депутатским корпусом. Он представил народным избранникам итоги работы за 2021 год, а также рассказал о планах развития региона.

Выступая перед депутатами, глава администрации отметил, что в 2021 году продолжалась борьба с пандемией. На это были потрачены колоссальные усилия. По словам Игоря Артамонова, было важно помощь тем, кому непросто.

— По статистике каждая вторая семья региона получает помощь и поддержку от государства. 22,8 млрд рублей в 2021-м году были направлены на поддержку жителей области. При этом более 8 млрд — региональные средства. Почти 5 миллиардов было направлено на поддержку семей с детьми, — отметил Игорь Артамонов.

Как сообщил глава администрации, Липецкая область показывает хорошие результаты по многим показателям. Так, в регионе на 551 семью увеличилось число многодетных. Над мерами поддержки для этой категории будут работать и дальше. Уже на сегодняшней сессии им удвоили денежные средства в рамках социального контракта на развития личного подсобного хозяйства.

В 2021 году 300 человек были переселены из ветхого и аварийного жилья. Достроены 8 проблемных домов. Благодаря этому почти 1000 дольщиков были восстановлены в правах. Еще 244 человека получили выплаты.

Также отмечено, что у нас самый низкий уровень безработицы в стране. По итогам года в регионе зарегистрировано более 39 тысяч предпринимателей. Липецкая область один из немногих регионов страны, где существуют региональные гранты для их поддержки. Одна из таких мер – социальный контракт. В 2021 году их заключено 5 678. 80% оформляются на открытие собственного дела.

Отдельно Игорь Артамонов остановился на вопросах здравоохранения.

— Самая большая ценность в медицине – это люди. К сожалению, у нас нет медицинского вуза, поэтому есть нехватка врачей. Но со средним медицинским персоналом дела обстоят лучше, так как студентам есть, где учиться. Сегодня в области работает 17 медицинских классов, обучаются 700 студентов-целевиков. Благодаря поддержке депутатов мы в 5 раз увеличиваем им стипендию. Также для привлечения кадров губернаторский миллион теперь составит 1,5 миллиона, — отметил Игорь Артамонов.

До конца 2024 года в регионе будет построено суммарно 45 новых ФАПов. Строится хирургический корпус онкодиспансера, детская поликлиника в Липецке, поликлиника в селе Доброе, женская консультация в Чаплыгине, ведется реконструкция и капительный ремонт 21 учреждения.

Как сообщил глава, в 2022-2025 годах объём вложений в капитальное строительство различных объектов и ремонт дорог составит рекордные 40 млрд рублей. В 2021 году это сумма была 6,1 млрд. В 2021 год было сделано 600 км дорог, а в 2022 год — 750 км, а также ремонт 12 мостовых объектов.

Отдельной темой стало образование. С нового учебного года школы будут обеспечиваться охраной за счёт бюджета. В регионе активно развивается IT образование.

Вложения в экономику в 2021 году выросли. Сейчас это 160 тыс. рублей в расчёте на жителя. Годом ранее это было 146 тысяч. Липецкая область занимает 3 место в ЦФО по инвестициям на душу населения, 2 место в России по прямым иностранным инвестициям. В регионе было создано 12 тысяч новых рабочих мест.

Также глава региона рассказал депутатам об обновлении транспортного парка. По его словам, в этом вопросе Липецкая области лидер в ЦФО. Сегодня ведётся работа по развитию трамвайного транспорта.

На сессии депутаты подняли ряд вопросов. Они касались переселения из аварийного жилья, строительства новых школ и федерального законодательства.

Председатель облсовета, лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Аверов спросил, почему было принято решение сохранить профицит прошлого года, который составил свыше 35 млрд рублей, и куда будут направлены эти деньги сегодня.

— Мы создали резервную подушку безопасности. Это позволит направить средства на все дополнительные траты. Например, решение президента о выплатах семьям с детьми от 8 лет стоило субъекту почти миллиард рублей. Каждое социальное решение стоит денег. У нас должны быть определённые резервы, чтобы иметь возможность поддержать жителей и продолжить реализацию начатых проектов, — ответил Игорь Артамонов.

Депутат от партии Пенсионеров Людмила Яськова поинтересовалась, какие мероприятия выполняются, чтобы на территории области не осталось ветхих и аварийных домов. Парламентарий отметила, что в целом программа переселения из такого жилья работает хорошо, но не совсем быстрыми темпами идёт вопрос о признании дома аварийным. В качестве примера она привела дом №16 по ул. 9 микрорайон в Липецке.

Глава региона ответил, что для решения этого вопроса есть специальная программа, которая рассчитана до 2024 года. Многое делается и для того, чтобы поддержать дома, которые пока не вошли в программу переселения. Работа ведётся. Что касается названного депутатом дома, то к решению вопроса привлекут мэра города. Отчёт будет представлен главе региона и народным избранникам.

Депутат от ЛДПР Анатолий Емельянов обозначил проблему роста популяции бездомных животных.

Игорь Артамонов ответил, что во многом проблема связана с федеральным законодательством. Он пояснил, что выделять деньги на строительство собачьих приютов не планируется, по крайней мере в ближайшее время. Глава региона попросил депутатов внести поправки в законодательство, позволяющие привлекать к ответственности владельцев собак, чьи животные находятся на территории гаражей и промышленных зон, а также выйти с предложением в Госдуму, об изменении федерального закона, который требует выпускать практических всех отловленных собак после стерилизации на улицу.

Коммунист Николай Быковских поднял вопрос о строительстве новой школы в селе Кривополянье Чаплыгинского района.

Глава администрации области пояснил, что в соответствие с законодательством строить новую школу в селе, где сокращается количество детей, нельзя, поэтому главой поселения было предложено провести ремонт существующих школ. Игорь Артамонов пообещал посетить село и обсудить этот вопрос с жителями.

Иван Косилов от объединения «Депутаты Липецка» поинтересовался, какие меры предпринимаются для улучшения жилищных условий липчан. Строится в регионе много, но проблема доступности жилья не решается. Парламентарий отметил, что квартиры часто покупают одни и те же люди в качестве инвестиций. Игорь Артамонов сообщил, что в области увеличиваются объёмы помощи семьям на приобретения и строительство жилья. В ближайшее время администрация выйдет с предложением полностью возмещать первый взнос по ипотеке многодетным семьям.

Депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Лариса Ксенофонтова спросила, планируется ли в регионе строить студенческие кампусы. По её словам, такое решение может сократить отток молодых людей, которые уезжают учиться в соседние вузы и не возвращаются в Липецкую область.

— Я очень расстроен, что Липецкая область не подходит под параметры федеральной программы по строительству студенческих центров, так как наши вузы находятся далеко не в лидерах и имеют плохую материальную базу. Но попытки всё-таки попасть в эту программу мы не оставляем, — ответил Игорь Артамонов.

Большинством голосов депутаты одобрили отчет губернатора.