Сегодня на внеочередной четырнадцатой сессии депутаты в ходе заочного голосования поддержали передачу в государственную собственность Липецкой области санатория «Прометей». С этой инициативой вышел губернатор Игорь Артамонов.

Площадь санатория составляет 28 423,1 кв. м, он расположен в Грязинском районе, в Яманском лесничестве. Балансовая (остаточная) стоимость этого комплекса около 8 млн. рублей. До сих пор он находился в собственности ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

По решению сегодняшней сессии санаторий «Прометей» переходит в собственность региона с последующей передачей в оперативное управление областному автономному учреждению «Центр развития детского отдыха».

— Правительство региона вышло с инициативой передачи “Прометея” в областную собственность. Сегодня депутаты единогласно эту идею поддержали. У санатория хорошее местоположение, есть вся необходимая инфраструктура. Здесь можно создать современный центр для отдыха, развития и оздоровления детей, причем круглогодичный. Мы надеемся, что после реконструкции это место станет точкой притяжения не только для ребят нашего региона, но и площадкой для реализации всероссийских проектов, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Санаторий «Прометей» включает в себя комплекс помещений для занятий по интересам, административный, медицинский и жилые корпуса, столовую.

На модернизацию инфраструктуры лагеря, реконструкцию, ремонт зданий и сооружений предусмотрены средства гранта из федерального бюджета — в размере 537,5 млн рублей. Также потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета. В 2022 году на содержание и подготовку санатория «Прометей» к приему детей потребуется 94 млн рублей, а в 2023 году – порядка 300 млн рублей.