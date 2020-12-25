Всероссийская акция стартовала в декабре. По всей стране взрослые, готовые исполнить новогодние желания детей, уже сейчас разобрали более 10 тыс. открыток. Сегодня депутаты Липецкого областного Совета сняли письма с пожеланиями от ребят с елки, установленной в приемной спикера Павла Путилина.

На «Елку желаний» поступают просьбы от детей, которые воспитываются в интернатах, приемных, многодетных и малообеспеченных семьях, от детей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин исполнит мечты трех ребят. В списке желаний электронные книги, игрушки и ноутбук.

К акции также присоединились вице-спикер регионального парламента Василий Мурузов, председатели профильных комитетов облсовета Оксана Глотова, Марина Донских, Анатолий Погодаев, депутаты Ольга Митрохина, Дмитрий Батищев и Андрей Трофименков и ряд других парламентариев.

– Канун Нового года – время, когда сбываются самые заветные детские желания. Ну а мы, взрослые, можем активно этому поспособствовать и исполнить мечты юных жителей нашей области. Призываю всех неравнодушных жителей присоединиться к этой доброй акции, – сказал Павел Путилин.

Подарки от депутатов областного Совета юные липчане начнут получать в начале следующей недели. Во всероссийской акции принимают участие депутаты разных уровней, министры, руководители ведомств и служб. Присоединиться к ней могут все желающие.