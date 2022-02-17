Сегодня на сессии депутаты приняли законопроект «О защите прав граждан в сфере транспортного обслуживания населения в Липецкой области». Он был внесен в облсовет главой региона.

Документ устанавливает возможность использования замороженных денежных средств на транспортных картах до 31 мая текущего года.

Как сообщил начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин, на счетах жителей региона осталось более 35 миллионов электронных денежных средств. Поэтому возникла необходимость продления срока работы старой системы оплаты проезда до лета.

— Благодаря такому решению жители смогут докатать оставшиеся на картах деньги. Но депутаты задавали справедливый вопрос: что будет, если жители не успеют потратить эти средства до 31 мая. Для принятия решения о пролонгации закона, проводится постоянный мониторинг ситуации, чтобы понимать какие остатки на картах у липчан, как они используют свои карты, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Депутат Анатолий Емельянов поинтересовался у профильного управления, когда будет создана система для контроля денежных средств, чтобы липчане могли отслеживать остаток по счету на новых транспортных картах.

— Разработчиками и операторами изначально такая возможность не предусматривалась. Была задача перевести оплату проезда в большей степени на банковские карты. Сегодня по нашей заявке доработка системы уже принята к исполнению. Она заработает через 6 месяцев, — ответил начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин.

Депутаты попросили ускорить решение вопроса, так как по этому поводу поступает очень много обращений жителей. И взяли вопрос на контроль.