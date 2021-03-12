В 2021 году сохраняются пониженные налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, который работает в отраслях, наиболее пострадавших из-за ограничительных мер по борьбе с COVID -19. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на 52 сессии.

До 1 января 2022 года установлены пониженные ставки в размере 5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 2% – если объектом налогообложения являются только доходы.

Также в принятом законе прописаны отрасли, в которых могут применяться данные налоговые ставки. Это творческая деятельность, организация развлечений, демонстрация кинофильмов, работа музеев, зоопарков, туристических агентств, деятельность в области спорта и отдыха, физкультурно-оздоровительное направление, организация конференций и выставок. Ставка в 2% также может распространяться на производство изделий народных промыслов.

Сумма выпадающих доходов бюджета области составит около 11 млн. рублей.