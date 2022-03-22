Законопроект «Об установлении на территории Липецкой области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство» рассмотрели сегодня депутаты облсовета на комитете по экономике.

— Документ разработан, чтобы привести региональный закон в соответствие с постановлением Правительства, которым предусмотрен более широкий перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство в части электро-, тепло-, и водопроводных сетей и оборудования, — доложил депутатам на комитете главный архитектор Липецкой области Антон Болгов.

В перечень случаев входит установка канализационно-насосных станций, колодцев, камер внутренним диаметром до 1000 мм. Этот размер предлагается увеличить больше чем в три раза. Также строить линии электропередачи можно будет классом напряжения до 35 кВ. Изменения затронут и сооружения водоотведения. Их размер также увеличится.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии регионального парламента. Она состоится 31 марта.