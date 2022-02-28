Сегодня спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов провел совещание руководителей всех фракции регионального парламента. Депутаты выступили в поддержку решения Президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. За такое заявление высказались «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты — За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

«Нет войне мы говорили долгие годы. Наша страна и наш Президент до последнего использовали каждый шанс на мирное решение ситуации на востоке Украины. Украинские власти, проводя антирусскую пропаганду, поддерживали нацистскую и бандеровскую идеологии. На той земле, которую отвоевывали в Великую Отечественную наши деды. Следующий шаг — Россия, раскол страны (и это не страшилки — мы проходили уже этот этап в 90-е) и уничтожение нации. Сейчас основная европейская пропаганда имеет четкую русофобскую направленность.

То, что происходит сегодня — это крайняя мера, на которую пришлось пойти, чтобы сохранить безопасность нашей страны, наших семей. Россия больше не может игнорировать наращивание вооружения НАТО у своих границ, рисковать здоровьем и благополучием граждан.

Война — это страх, боль, гибель людей и искалеченные судьбы. Об этом мы знаем не понаслышке. 22 февраля Липецкая область приняла почти 600 жителей Донбасса. Большая часть из них дети, женщины и пожилые люди. Братский народ, который 8 лет живет под обстрелами. Так продолжаться больше не может.

Мы, депутаты Липецкого областного Совета, поддерживаем позицию нашего Президента и российского государства!» — говорится в заявлении.