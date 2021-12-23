Сегодня на сессии депутаты приняли закон «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области о налогах». Он уменьшает в 2 раза транспортный налог для владельцев авто, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Для них установлена пониженная налоговая ставка в размере 50%.

– В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет. Но мы намерено идем на этот шаг. Данная мера будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Законопроект также направлен на создание условий для привлечения в регион долгосрочных негосударственных инвестиций.

Так, от уплаты налога на имущество освободят участников специальных инвестиционных контрактов по производству автотранспортных средств. Данные преференции устанавливаются сроком на 7 лет.

Продлено на 2022 и 2023 годы действие пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей и сооружений, которые являются их неотъемлемой технологической частью.

Ставка составит 1,6% (общая налоговая ставка 2,2%).

Также устанавлено, что не подлежат налогообложению объекты недвижимого имущества, которые используются для розничной торговли в населенных пунктах с численностью до 500 человек. Ранее данная льгота распространялась только на 150 кв. метров площади.