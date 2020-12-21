

На очередной 49-й сессии Липецкого областного Совета депутаты внесли изменения в схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Липецкого областного Совета депутатов. Документ разработан на основании предложения избирательной комиссии Липецкой области.

Действующая схема одномандатных избирательных округов была утверждена в 2015 году сроком на 10 лет. Внесенные сегодня поправки связаны с изменением численности избирателей в некоторых одномандатных округах.

На предыдущих выборах депутатов облсовета в 2016 году средняя численность избирателей составляла 33857 избирателей на округ. По состоянию на 1 июля 2020 года в двух округах наблюдается отклонение от указанной средней нормы более 20%.

В соответствие с требованиями соблюдения примерного равенства одномандатных избирательных округов по числу избирателей приведены избирательные округа: №10, в него входит Советский округ Липецка, и №20, это Измалковский и Долгоруковский районы.

В связи с этим внесены изменения в описание одномандатных избирательных округов №№ 9, 10, 20, 22 и 23. При этом учтено, что избирательный округ должен составлять единую территорию.