Сегодня на сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в Закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений». Документ устанавливает индексацию зарплаты работников областных государственных учреждений на 6 % с 1 января 2022 г.

На данные цели областным бюджетом предусмотрено 972,4 млн. рублей. Индексация коснётся более 40 тыс. работников. В их число войдут врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги, работники культуры и социальной службы. А также специалисты центров занятости населения, учреждений ветеринарии, лесного хозяйства, транспорта, молодежной политики, СМИ, физкультуры и спорта.

Кроме того, заработную плату проиндексируют сотрудникам общеотраслевых должностей – это бухгалтеры, юристы, экономисты, инженеры, программисты, администраторы и другие.

На сессии депутат облсовета Владимир Сериков поднял вопрос о необходимости не допустить повышения окладов за счёт снижения премиального фонда. Он предложил провести мониторинг роста реальных доходов бюджетников через некоторое время после индексации.