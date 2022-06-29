Сегодня состоялась 3-я сессия Молодёжного парламента Липецкой области. В ней приняли участие заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов и депутаты облсовета разных фракций.

Председатель Молодежного парламента Владимир Посульченко выступил с инициативой по изменению налогообложения для грантовых молодежных проектов, реализуемых в Липецкой области и по всей стране.

— У нас молодые люди имеют возможность получать финансовую поддержку на реализацию своих идей. На данный момент подобные гранты облагаются подоходным налогом в 13%, поэтому сегодня мы предлагаем измененить Налоговый кодекс страны. Эту инициативу мы внесем депутатам Госдумы от Липецкой области и надеемся на их поддержку, — отметил Владимир Посульченко.

Помимо этого, члены Молодежного парламента выступили с инициативой по изменению условий получения единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка. В выплатах, предусмотренных женщинам, родивших первого ребенка, указана планка возраста с 18 до 24 лет включительно. Члены парламента предлагают скорректировать эту планку в сторону увеличения до 27 лет.

— Очень приятно, что молодые парламентарии выходят с законодательными инициативами. Сегодня их было не мало. В ближайшее время возьмем на вооружение вопрос об экспертном совете при Молодёжном парламенте. Это позволит им создать портфель законодательных инициатив, которые в дальнейшем попадут на рассмотрение в облсовет, — подчеркнул вице-спикер Владимир Богодухов.

На сессии старшие коллеги — депутаты облсовета призвали членов Молодёжного парламента активнее участвовать в к работе комитетов и сессий регионального парламента, чтобы начинающие депутаты могли познавать работу на практике.

Также на сессии молодежного парламента Липецкой области прозвучала инициатива по увековечиванию памяти заслуженного работника культуры, известного липецкого журналиста и писателя Анатолия Баюканского. Парламентарии обратятся в мэрию с ходатайством по наименованию одной из новых улиц Липецка в его честь.

В завершении юные парламентарии внесли изменения в состав своего депутатского корпуса и приняли еще 8 человек.