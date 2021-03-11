Очередная 52-я сессия регионального парламента началась с приятной миссии. Председатель областного Совета депутатов Павел Путилин вручил своим коллегам награды Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Четверо депутатов получили сегодня Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства Липецкой области и активную общественную деятельность этой награды удостоены парламентарии Сергей Карасиков, Юрий Костин, Владимир Саворона и Алексей Степанов.