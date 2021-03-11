За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства Липецкой области и активную общественную деятельность этой награды удостоены парламентарии Сергей Карасиков, Юрий Костин, Владимир Саворона и Алексей Степанов.

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