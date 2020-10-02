Депутаты облсовета изменили порядок проведения публичных мероприятий в регионе

Депутаты утвердили изменения в Закон «О порядке подачи уведомления и проведения публичного мероприятия на территории Липецкой области» на очередной 45-й сессии регионального парламента. Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Исключена норма о возможности подачи уведомления о проведении публичного мероприятия иными лицами, кроме организатора публичного мероприятия.

От организаторов при подаче уведомления не будут требовать представление регламента публичного мероприятия. Однако теперь они обязаны сообщать гражданам и уполномоченным органам об отказе в проведении согласованного мероприятия.

Кроме того, определен порядок информирования органами власти всех заинтересованных служб о согласованных публичных мероприятиях, изменении места и времени их проведения, либо отказе организатора от уже согласованного мероприятия.

Также уточнены органы власти, куда подается уведомление, когда проведение публичного мероприятия планируется на территории нескольких поселений.