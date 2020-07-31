В регионе

Депутаты облсовета назначали представителей общественности в квалификационную коллегию судей

1 минута назад
2 посмотрели

На очередной 43-й сессии Липецкого областного Совета депутаты назначили представителей общественности в квалификационную коллегию судей Липецкой области.

Осенью 2020 года истекает срок полномочий действующего состава квалификационной коллегии судей Липецкой области. Каждые четыре года парламентарии назначают 7 представителей общественности в этот судейский орган.

С 23 сентября представителями общественности в квалификационной коллегии судей Липецкой области станут: Константин Бадулин, Надежда Ведяйкина, Александра Власова, Сергей Ломакин, Галина Пивовар, Галина Ролдугина и Юрий Щедрин.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments