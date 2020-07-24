Депутаты облсовета рассмотрели изменения бюджета ТФОМС

Комитет по социальным вопросам облсовета рассмотрел изменения в Закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Комитет работал в заочном формате.

Законопроект расширяет направления использования средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области. Согласно документу, предусматривается возможность компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Окончательное решение по представленному законопроекту парламентарии примут на ближайшей сессии Липецкого областного Совета депутатов. Она состоится 30 июля.