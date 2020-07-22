Депутаты облсовета рассмотрели изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам регионального парламента рассмотрел изменения в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Заседание комитета прошло в формате заочного голосования.

Протоколы за неуплату вовремя административного штрафа теперь смогут составлять председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, их заместители, а также председатели административных комиссий и их заместители.

В 2019 году административные комиссии городов и районов области рассмотрели более 10 тыс. дел об административных правонарушениях. Их них по 6200 делам виновным было назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 8 775 450 руб. При этом реально было взыскано около 60%. Предполагается, что принятие законопроекта повысит эффективность взыскания административных штрафов с правонарушителей.

Окончательное решение по представленному вопросу депутаты примут на ближайшей сессии областного Совета, которая пройдет 30 июля.