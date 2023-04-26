Парламентарии приняли на сессии поправки в региональные законы, касающиеся мер соцподдержки отдельных категорий граждан. Они коснутся больших многодетных семей, жителей, которые пострадали от пожаров, и инвалидов по слуху.

Депутаты внесли изменения в закон, касающийся денежной выплаты на приобретение транспортного средства для многодетных семей, имеющих 8 или более детей. Её размер увеличен до 1,2 млн рублей. Индексация обусловлена сложившейся экономической ситуацией и удорожанием комплектующих для автомобилей. Ранее размер выплаты составлял 900 тысяч рублей.

А размер материальной выплаты погорельцам теперь будет устанавливаться в зависимости от состава семьи и причин возникновения пожара. Выплату в 100 тысяч рублей получат семьи с несовершеннолетними детьми (или детьми до 24 лет, обучающимися по очной форме или проходящими военную службу) без критериев нуждаемости и причин пожара.

Также по 100 тысяч рублей получат пострадавшие, чьё жильё было застраховано.

По 50 тысяч рублей будут выплачивать семьям, не имеющим детей на иждивении, если пожар возник по независящим от гражданина причинам.

Если причиной пожара стала аварийная электропроводка или нарушение правил противопожарной безопасности – материальную помощь окажут только малообеспеченным семьям или одиноко проживающим гражданам. Размер выплат составит 20 тысяч рублей.

Ранее закон предусматривал единый размер материальной помощи для жителей незастрахованного жилья, которые пострадали от пожаров, в размере 20 тысяч рублей. Если жилье было застраховано – 100 тысяч рублей.

Также на сессии парламентарии также внесли поправки, направленные на поддержку инвалидов с потерей слуха. Ранее была предусмотрена ежегодная выплата на установку одного кохлеарного импланта. До 115 тысяч рублей – на приобретение FМ-системы и 22 тысячи рублей – на замену, ремонт комплектующих частей и элементов питания. Сегодня инвалиды, страдающие потерей слуха на оба уха, смогут получить выплаты на 2 импланта.

– Многодетные семьи, малообеспеченные, инвалиды постоянно находятся в зоне внимания регионального правительства и депутатов, – отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. – Не смотря на сложности с формированием бюджета в сегодняшних условиях, расходы на социальную сферу не сокращаются, а напротив, мы находим возможности для улучшения положений социально незащищённых категорий липчан.