На очередной 5-ой сессии Липецкого облсовета парламентарии рассмотрели и утвердили кандидатов на присуждение трёх областных премий в сфере культуры и искусства за 2021 год.

По решению сессии «Областная премия имени М.П. Трунова» за лучшие исследовательские работы в области научного краеведения присуждена двум соискательницам. Вере Калабуховой – за лучшую студенческую работу: «Земская школа Липецкого уезда Тамбовской губернии во второй половине XIX века». Размер вознаграждения составит 15 тыс. рублей. И Дарье Киселевой – за лучшую школьную работу: «Дом елецких кружевниц». Вознаграждение – 10 тыс. рублей.

Премия имени В.С. и Г.П. Шелякиных присуждена Инне Лейбе – главному балетмейстеру ансамбля народного танца «Раздолье» «Областного центра культуры, народного творчества и кино». Она руководит любительским коллективом, который является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и носит звание «Образцовый». Размер премии 25 тыс. рублей. Областной премией «Хранитель традиций» удостоена Татьяна Сонина – хормейстер народного вокального ансамбля «Элегия» «Городского культурно-досугового центра» города Чаплыгин. Эта награда вручается за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, размер премии составляет 30 тыс. рублей.