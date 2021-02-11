Она разработана исходя из численности избирателей региона по состоянию на 1 января 2021 года – 920 682 человека. Данная схема одномандатных округов будет использоваться на выборах нового созыва облсовета в сентябре этого года.

Сегодня на 51-ой сессии регионального парламента народные избранники рассмотрели и одобрили проект постановления «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Липецкого областного Совета депутатов».

Основанием принятия новой схемы округов послужило принятие поправок в Устав Липецкой области и изменений в закон «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», согласно которым количество народных избранников в региональном парламенте уменьшится до 42 за счет сокращения мандатов по партийным спискам с 28 до 14. При этом на выборах в облсовет по-прежнему остаются 28 одномандатных избирательных округов. Также изменилась численность избирателей в некоторых округах областного центра.

– Изменения границ округов произошли только в Липецке. Это связано с расширением в городе микрорайонов, появлением новых улиц. В результате чего изменилась численность избирателей. Сегодня избирательные округа приведены в примерное равенство, – рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин.

В схеме указаны номера округов, перечень входящих в них муниципальных образований с указанием центра и границ, а также число избирателей, зарегистрированных в каждом округе.