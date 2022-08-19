Вчера в облсовете состоялось первое заседание рабочей группы, которой поручено разработать дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине и их семей.

В рабочую группу вошли депутаты, работающие на постоянной основе, сотрудники аппарата облсовета, а также представители Правительства Липецкой области. Собравшиеся обсудили областные законопроекты, принятие которых планируется уже на сентябрьской сессии.

Озвучены предложения установить ежегодную компенсационную выплату к 1 сентября школьникам, родители или один из родителей которых погибли при выполнении задач СВО. А также предоставить детям погибших военнослужащих бесплатный проезд и бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях. Кроме того, предлагается установить государственную социальную стипендию студентам ссузов из данной категории семей.

Среди предложений также бесплатные путевки для отдыха и оздоровления в загородных лагерях, освобождение членов семей погибшего от уплаты транспортного налога, право на бесплатное социальное обслуживание.

— Будут внесены изменения сразу в ряд областных законов. Сегодня мы закрепляем каждый документ за депутатами, работающими на постоянной основе, для детальной проработки. До 31 августа просим подготовить и внести законопроекты в облсовет, — отметил председатель рабочей группы, вице-спикер облсовета Андрей Фролов.

В управлении внутренней политики отметили, что большинство озвученных предложений разработаны с учетом мнения самих военнослужащих и представители боевых некоммерческих организаций, а также добровольцев, которые сейчас находятся на Донбассе.

В ходе рабочего совещания депутаты внесли еще ряд предложений. Они касались бесплатной юридической помощи, предоставления налоговых и жилищно-коммунальных льгот.

— Большинство инициатив касаются поддержки детей из семей военнослужащих. Наша задача оперативно разработать соответствующие законопроекты, чтобы они заработали уже в этом учебном году. Основной пакет поправок мы планируем принять на ближайшей сентябрьской сессии, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. — Дополнительные предложения, поступающие от депутатов и общественности, также будут проработаны совместно с Правительством области.

Парламентарии отметили, что в ряде льгот нужно учесть не только категорию военнослужащих, но и других участников боевых действий.