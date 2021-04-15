Сегодня на сессии парламентарии заслушали ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2020 год. Его представил глава администрации Игорь Артамонов. Он подвел итоги социально-экономического развития, а также обозначил приоритетные направления работы в ближайшем будущем.

Руководитель региона отметил, что в 2020 году в Липецкой области темпы многих макроэкономических показателей развития оказались выше, чем среднероссийские. Отмечается увеличение валового регионального продукта, развитие промышленного потенциала, АПК.

– 2020 года прошел под знаком пандемии коронавируса. Мы еще далеки от того, чтобы полностью победить эту болезнь, но в настоящее время ситуация в регионе стабилизируется. Сегодня особая благодарность нашим врачам. На поддержку медицинских работников из областного и федерального бюджетов было направлено более 880 млн. рублей, – отметил Игорь Артамонов. – Пандемия сплотила неравнодушных людей. В нашей области 11000 волонтеров доставляли продукты и медикаменты пожилым людям.

По словам Игоря Артамонова, в 2020 году важно было поддержать жителей региона, наиболее в этом нуждающихся, особенно семьи с детьми. Выплаты коснулись более 210 тыс. липчан и составили почти 5 млрд. рублей.

Пандемия нанесла существенный удар по липецкому бизнесу. Наш регион одним из первых, не дожидаясь решения федерального центра, принял налоговые льготы, ввел льготные микрозаймы. Было создано около 12,5 тыс. новых рабочих мест.

Подробно глава региона остановился на благоустройстве и ЖКХ. Мы третьи в стране по площади уложенного асфальта. В прошлом году начат ремонт 8 мостов, 6 уже введены в эксплуатацию. Самые крупные – в Данкове и Ельце будут сданы в этом году. Большая работа ведется по водоснабжению.

– В 2020 мы заняли 2 место в ЦФО по строительству сетей водоснабжения. Мы понимаем, что водоснабжение сегодня одна из самых сложных проблем, особенно в селах, и стараемся привлекать федеральные средства на ее решение. Сегодня есть некоторые успехи. И на 2021 год мы продолжим эту работу, будет построено несколько десятков километров сетей водоснабжения. Также в 2020 году впервые за последние 5 лет в регионе началось строительство сетей водоотведения. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию очистные сооружения в Усмани и Тербунах, – сказал глава региона Игорь Артамонов.

Глава администрации Игорь Артамонов отметил, что 2020 год прошел под лозунгом «Житель в центре». Работа всех органов власти выстраивалась исходя из конкретных запросов жителей. Для этого была создана удобная система коммуникаций, включая единую диспетчерскую службу и сайт «Развиваем Липецкую область вместе».

Отчет главы региона предварительно был рассмотрен всеми комитетами регионального парламента, на которых администрация представила решения ряда обозначенных проблем. Кроме того, 16 вопросов депутаты направили в адрес главы региона. Парламентарии обозначили проблемы утилизации ТКО и необходимости строительства современного мусороперерабатывающего комплекса, вопросы по организации школьного питания, «ковидным» выплатам медицинским работникам, поддержке пассажироперевозчиков и организации трамвайного движения в Липецке. Также была затронута тема износа коммунальных сетей. По каждому вопросу депутатам представлена полная информация с проектами решения проблем.

– В первую очередь наших депутатов интересовали вопросы развития Липецкой области и повышения благосостояния ее жителей. Проблемы всегда есть там, где ведется работа, главное что они планомерно решаются, – подчеркнул председатель облсовета Павел Путилин, комментируя отчет главы региона. – Привлекаются дополнительные федеральные средства. Строятся новые спортивные площадки, детские сады, школы, офисы врачей общей практики, благоустраиваются города и села. Внедряются рабочие инструменты помощи жителям. Например, практика социальных контрактов, которые мы начали развивать одними из первых в стране. Самое главное, что действия администрации области не расходятся с предвыборными обещаниями, и мы вместе с жителями видим результат.

На сессии депутаты областного Совета большинством голосов приняли отчет главы администрации Липецкой области.