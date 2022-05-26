Сегодня на 10-ой сессии парламентарии рассмотрели и одобрили изменения в Устав Липецкой области и проект нового регионального закона «О Правительстве Липецкой области».

Формировать состав и возглавлять его будет Губернатор области.

Устав региона приведён в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Согласно внесенным поправкам, в области появится Правительство, а глава администрации станет Губернатором.

— Это унификация системы власти на территории нашей страны. Все регионы приводятся к единому знаменателю, формируют единые органы власти во всех субъектах вне зависимости от географического расположения, — подчеркнул спикер облсовета Дмитрий Аверов.

В законе о Правительстве Липецкой области определены его статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности. Также установлены основные полномочия Правительства.

По решению Губернатора области в состав Правительства будут входить: первый заместитель и заместители Губернатора, руководители исполнительных органов государственной власти области, руководители структурных подразделений Правительства. Вице-губернаторы одновременно могут являться руководителями исполнительных органов государственной власти региона, руководителями структурных подразделений.

Данный закон вступает в силу с 1 июня этого года. Правительство области будет сформировано не позднее одного месяца с этой даты.

Реализация принятых решений не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. Расходы, связанные с переименованием, будут осуществляться за счет ранее выделенных средств на содержание администрации региона.