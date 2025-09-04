Депутаты провели заключительную сессию райсовета 7-го созыва

26 августа состоялось знаковое событие – заключительная сессия депутатов Совета депутатов Добринского муниципального района 7-го созыва.

В финале сессии депутатов седьмого созыва председатель Совета депутатов Михаил Денисов подвел итоги работы за пять лет, поблагодарил депутатов за ответственность, принципиальность при выполнении своих депутатских полномочий.

Глава Добринского района Александр Пасынков также поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу, отметив, что именно слаженные действия, ответственность и инициативность позволили добиться значимых результатов.

Со словами благодарности выступил депутат Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Депутаты, в свою очередь, выразили благодарность за конструктивное взаимодействие.

Далее депутатам района вручили областные и районные награды, сообщает паблик Совета депутатов Добринского муниципального района в ВК.

***

