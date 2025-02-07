28 января 2025 года состоялась очередная 42-я сессия Совета депутатов Добринского муниципального района (первая в этом году) под председательством Денисова Михаила Борисовича, председателя Совета депутатов Добринского муниципального района. Депутатами рассмотрено пять вопросов, сообщается в паблике райсовета в ВК.

В работе сессии приняли участие: глава Добринского муниципального района Пасынков Александр Николаевич и депутаты Липецкого областного Совета депутатов от района Путилин Павел Иванович и Крутских Геннадий Николаевич.

Первым вопросом депутаты рассмотрели и единогласно приняли изменения в районный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Начальник управления финансов администрации района Оксана Александровна Быкова доложила, что объем доходов районного бюджета сокращен в 2025 году на 91,4 тыс. рублей в связи с уменьшением объема межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов поселений на содержание специалиста по осуществлению контроля над исполнением бюджетов поселений.

Объем расходов районного бюджета увеличен в общей сумме на 39 487,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет м/т сокращен на 91,4 тыс. рублей.

В результате указанных изменений районный бюджет в 2025 году по доходам составит 1 401 039,0 тыс. рублей, по расходам составит 1 443 117,6 тыс. рублей с дефицитом 42 078,6 тыс. рублей.

Далее, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов района, депутатами приняты изменения в Положение «О социальных гарантиях выборных должностных лиц, должностных лиц контрольно-счетного органа Добринского муниципального района». По данному вопросу доложила Галина Михайловна Демидова, заместитель главы администрации района, председатель комитета по экономике и инвестиционной деятельности администрации района.

Депутатами заслушана информация заместителя главы администрации района Тарасова Андрея Александровича об использовании залогового фонда района за 2024 год, приняли изменения в прогнозный план приватизации района и дали согласие на передачу муниципального имущества района в собственность сельского поселения Добринский сельсовет безвозмездно.

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