Депутаты Совета депутатов Добринского муниципального района от сельского поселения Среднематренский сельсовет Власова Елена Васильевна и Елисеева Лариса Сергеевна совместно с депутатами сельского поселения продолжают принимать активное участие в сборе гуманитарной помощи воинам, находящихся в зоне СВО.

Об этом сообщается в паблике райсовета в ВК.

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