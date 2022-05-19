Сегодня на комитете по государственному устройству и местному самоуправлению парламентарии заслушали ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2021 год. Его представил заместитель главы региона Сергей Курбатов. Он подвел итоги социально-экономического развития, а также обозначил приоритетные направления работы в ближайшем будущем.

Заместитель главы администрации Липецкой области отметил, что объём инвестиций в 2021 году составил 179 миллиардов рублей. По этому показателю Липецкая область устойчиво занимает лидерские позиции в Центральном федеральном округе.

Также Сергей Курбатов рассказал депутатам, что за прошедший год в регионе создано более 12 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, продолжается работа в особых экономических зонах регионального уровня, ведётся борьба с бедностью и социальным неравенством, продолжается благоустройство региона. Многие мероприятия отмечают на федеральном уровне.

— В 2021 году в регионе бедность снизилась до 8,2%. Отдельно хотелось бы отметить опыт социальных контрактов. Более 5 тысяч семей получили поддержку. При этом 40% такой помощи заключено на организацию собственного дела. Это лучший результат в России, — отметил Сергей Курбатов. — Отдельных успехов регион достиг в работе самозанятых. Их численность выросла почти на 13 тысяч человек. Это хороший результат. По доли самозанятых, получивших поддержку от государства, Липецкая область, согласно рейтингу Минэкономразвития, занимает первой место в Российской Федерации.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд вопросов. Спикер облсовета Дмитрий Аверов отметил хорошие показатели роста экономики и инвестиций в сложных условиях. В то же время он спросил, какие шаги предпринимает администрация области для увеличения реальных доходов населения.

Сергей Курбатов отметил, что администрация активно работает над увеличением доходов жителей региона. Глава региона Игорь Артамонов активно встречается с бизнесом и с новыми инвесторами.

— В 2022 году уже одобрено три новых инвестиционных проекта на 44 миллиарда рублей, а действующие предприятия будут обновлять производства. С 1 января 2022 года проиндексирована зарплата бюджетникам. Продолжится активное наращивание резидентов особой экономической зоны, — рассказал заместитель главы администрации области.

На комитете депутаты подняли вопрос высокой доли износа коммунальной инфраструктуры. Народные избранники просили пояснить, что было сделано в 2021 году и что планируется дальше. Депутатам пояснили, что в 2021 году проведена реконструкция и построено новых сетей 47 километров. В 2022 году планируется привести в порядок ещё 66 километров сетей.

Также депутаты затронули проблему заключения концессионного соглашения с госкорпорацией «Росводоканал». Парламентариев интересовал вопрос, что ещё можно сделать для улучшения состояние коммунальной инфраструктуры Липецка.

— Концессия не единственный способ получения инвестиций. Но у региона есть ещё ряд важных задач, например, строительство школ и дорог. Если есть возможность привлечь дополнительные инвестиции — это хорошая возможность, — отметил Сергей Курбатов.

Депутат Геннадий Сухоруков поднял вопрос о недопустимости роста цен на продукты и их дефицита. Сергей Курбатов ответил, что дефицита нет и быть не может. Был ажиотаж на некоторые продукты. Но причин для беспокойства нет. Липецкая область себя полностью обеспечивает.

Депутаты также затронули вопрос снижения численности населения области на 3, 3%. Заместителя главы попросили пояснить, с чем связана такая ситуация.

— Причины снижения численности населения связаны со смертностью от COVID-19. Также отмечу, что в фертильный возраст вступило достаточно малочисленное поколение 90-х, — ответил Сергей Курбатов. – Нам есть над чем работать. Особая поддержка будет оказываться семьям с детьми. Это дополнительное внимание развитию здравоохранения.

Прозвучали вопросы о наличии импортных лекарств в регионе. Парламентариев заверили, что всё в порядке, но если и возникают трудности, то их стараются оперативно преодолевать.

Депутаты также направили вопросы главе администрации в письменной форме. В этом году их почти 80. Ответы народные избранники получат до сессии облсовета.

Полностью отчёт главы региона о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2021 год будет опубликован в «Липецкой газете».