Сегодня на сессии регионального парламента депутаты поддержали кандидатуру Александра Рябченко на должность первого заместителя губернатора Липецкой области.

В своём выступлении Александр Николаевич озвучил ключевые приоритеты работы, подчеркнув, что доверие жителей – главный залог успешной деятельности любой власти. По его мнению, это доверие нужно заслуживать не словами и яркими выступлениями, а реальной работой и постоянным взаимодействием с людьми.

Александр Рябченко также обратил внимание на то, что успех достигается только в командной работе. Он отметил, что впереди немало амбициозных задач и вызовов, но с уверенностью и поддержкой жителей можно преодолеть любые трудности и именно совместные усилия, нацеленные на общее благо, будут способствовать движению региона вперёд и созданию условий для комфортной жизни и стабильного будущего.

В правительстве региона Александр Николаевич Рябченко работает с 2019 года. Сначала занимал пост заместителя главы Липецкой области, с 2021 года и до настоящего момента работал первым вице-губернатором. В его обязанности входит контроль вопросов внутренней и информационной политики, взаимодействие с правоохранительными и административными органами, службами мобилизационной подготовки и учреждениями физической культуры и спорта.

Под руководством Александра Рябченко в регионе активно создаются возможности для развития и самореализации молодёжи. К примеру, за последние несколько лет количество жителей, вовлечённых в добровольческую деятельность, увеличилось в 1,3 раза, а участников мероприятий патриотической направленности – в 1,7 раза.

Финансирование учреждений спортивной подготовки региона в соответствии с федеральными стандартами осуществляется в полном объёме. По уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями Липецкая область с 14 места в стране поднялась на девятое. Доля населения региона, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в регионе за последние 5 лет поднялась с 29 на 4 место.

Одними из приоритетных направлений деятельности Александра Рябченко является исполнение ключевой государственной задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, о прохождении службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Регион движется в положительной динамике. В 2022-2024 годах были сформированы и укомплектованы четыре липецких именных дивизиона. На данный момент подразделения полностью обеспечены техническими средствами, автомобилями повышенной проходимости. Александр Николаевич непосредственно контактирует с командирами дивизионов, по их заявкам оказывается необходимая поддержка.