С законодательной инициативой выступил заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов. Вчера на сессии депутаты рассмотрели и поддержали представленный проект постановления.

Внесены изменения в наименования высшего должностного лица и высшего исполнительного органа области, которыми с 1 июня этого года являются соответственно Губернатор и Правительство Липецкой области.

Кроме того, установлен порядок присутствия помощников депутатов облсовета на сессиях, заседаниях комитетов и комиссий.

Также установлена обязанность депутата участвовать в голосовании по каждому рассматриваемому вопросу.

— Депутат должен высказывать свою позицию, и она может быть любая – “за”, “против”, “воздержался”. Все возможные варианты представлены. Депутат избирается для того, чтобы представлять интересы населения, и он обязан отвечать перед жителями, которые его избрали, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Помимо этого, депутаты, не являющиеся членами комитета, обязаны предупредить председателя комитета о своем участии в заседании не позднее одного дня.

Еще один проект постановления по изменению Регламента внесла фракция КПРФ. Она предлагает исключить участие председателя облсовета в голосовании на заседаниях профильных комитетов. А также обязать депутатов при заочном голосовании предоставлять документы, подтверждающие их нахождение в отпуске, командировке или факт болезни.

В заключениях прокуратуры и правового управления облсовета отмечено, что не проработаны правовые последствия непредоставления таких документов. Кроме того, участие спикера в голосовании не противоречит действующему законодательству и уже работает в других регионах.

Депутаты отклонили эту инициативу.