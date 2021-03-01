В Липецкой области продолжается вакцинация от коронавируса. Единороссы присоединяются к прививочной кампании – они не только делают себе прививку, но и информируют местных жителей.

Депутат Совета депутатов Среднематренского сельсовета от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марина Глотова раздавала односельчанам информационные памятки о важности добровольной бесплатной прививки от Covid-19.

Она раздала в общей сложности более 50 информационных листовок, объяснив при этом людям о правилах вакцинации.

Для этого, напомним, необходимы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Запись осуществляется по телефону «горячей линии» 122, либо через ЕДДС – 2-19-00, 112.

С начала старта прививочной кампании от коронавируса привито 17 среднематренцев. Вакцинированным от COVID-19 считается пациент через 21 день после прививки вторым компонентом.

– Выполняя важную информационно-разъяснительную работу, мы не остаемся в стороне и проявляем заботу о персональной защите людей от коронавируса, – говорит Марина Глотова. – Не сделаем этого, рискуем нанести удар по своему здоровью. Уверена, что у каждого из нас хватит понимания, организованности и терпения, чтобы такого не допустить. Из личного опыта могу сказать, что перенесла прививки легко, без последствий, чувствовала себя совершенно нормально. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Пандемия не закончиться, пока у людей не появятся антитела к коронавирусу.