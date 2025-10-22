Депуты Добринского округа объявили конкурс на пост главы и проиндексировали зарплаты бюджетникам

14 октября 2025 года состоялась вторая сессия Совета депутатов Добринского муниципального округа первого созыва.

В работе сессии Совета депутатов принял участие глава Добринского района Пасынков Александр Николаевич. Об этом сообщает паблик Совета депутатов Добринского муниципального округа.

Всего рассмотрено 18 вопросов.

Депутаты Совета депутатов округа первым вопросом рассмотрели и приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Добринского муниципального округа, назначена половина членов конкурсной комиссии (3 человека), установлен срок приема документов конкурсной комиссией от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, с 24 октября по 12 ноября 2025 года, конкурс пройдет 17 ноября 2025 года.

На сессии принято решение о внесении изменений в районный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно которым с 1 октября 2025 года увеличиваются на 4,5% должностные оклады работникам муниципальных учреждений района, не отраженных в майских указах Президента РФ 2012г., должностные оклады работников, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих района и ежемесячное денежное вознаграждение выборного должностного лица местного самоуправления района.

В рамках формирования правовой базы Добринского муниципального округа приняты новые нормативные акты, затрагивающиеся вопросы функционирования органов местного самоуправления округа.

Назначены публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории округа.

Принятые на сессии решения будут опубликованы в сетевом издании «Добринские вести» и размещены на официальном сайте администрации Добринского района на странице Совета депутатов – раздел «Решения».

