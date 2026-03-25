Деревенское счастье Сорокиных. Как живет семья, сохраняющая сельские традиции

В поселке Кооператор осталось всего одно подворье, где мычит корова и ржет лошадка. Хозяева этой живности — семья Сорокиных. Времена, когда буренка была буквально в каждом дворе, безвозвратно уходят в прошлое. Сегодня проще купить пачку творога или пакет молока в магазине, чем вставать чуть свет, чтобы подоить корову, или все лето провести на сенокосе.

Но это не про Сорокиных.

Глава семьи Николай Николаевич по образованию зоотехник. Сейчас он работает охранником, но любовь к животным осталась с ним навсегда. Супруга Елена Ивановна трудится в местной библиотеке и во всем поддерживает мужа: ухаживает за домашним подворьем, готовит натуральные молочные продукты…

Поженились они в 1989 году и с первых же дней совместной жизни завели хозяйство. Первую телочку молодым подарила свекровь прямо на свадьбу. Для Елены, выросшей в семье учителей, где хозяйство никогда не держали, это был, пожалуй, самый неожиданный подарок. Она с улыбкой признается, что до тех пор никогда корову так близко не видела.

Но молодая хозяйка вскоре оценила подарок свекрови.

— В трудные 90-е годы в селах все держали большое подворье, — вспоминает Елена Ивановна. — В нашем поселке тогда около сотни коров насчитывалось. Когда с зарплатами были перебои, именно живность кормила семьи и приносила хоть какой-то доход. Мы тогда и поросят держали, и птицу разную.

Времена наладились, и люди один за другим стали отказываться от хлопотного дела, особенно пожилые. А вот Сорокины, хоть и сократили поголовье, совсем расставаться с живностью пока не собираются. Помимо лошади и буренки, у них есть еще и поросята.

Лошадь Дымка, несмотря на почтенный возраст (второй десяток пошел), — главная помощница. Хоть техника и заменила сегодня обычную лошадиную силу, в частном хозяйстве она все еще востребована: сено привезти с покоса, картошку посадить-убрать.

А еще Дымка — любимица внуков. Когда из Липецка приезжают Максим и Степан, первая просьба к деду: «Покатай!». Ехать на телеге по селу для городских ребятишек — настоящее приключение, недоступное их сверстникам.

— А можно я в садике расскажу, что у нас своя лошадка есть? — с замиранием сердца спрашивает семилетний Степан.

Корова Марта — кормилица. Благодаря ей на столе всегда вкусное домашнее молочко, сметанка и творог.

— Хозяйство — это еще и дисциплина, — продолжает Елена Ивановна. — Встаешь утром и, независимо от самочувствия или каких-то житейских проблем, первым делом отправляешься к своим животинам. И если раньше подворье было для нас жизненной необходимостью, то теперь это, скорее, уже потребность души.