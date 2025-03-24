Деревенскую школу ремонтируют в Липецкой области по новому нацпроекту

Первый за полвека капитальный ремонт проводится в школе деревни Екатериновка Долгоруковского района. Учреждение обновляют по новому нацпроекту «Семья и дети».

Работы включают замену крыши и инженерных сетей, утепление фасада, косметический ремонт всех кабинетов, включая спортзал и столовую, а также благоустройство прилегающей территории.

На ремонт выделено 114 млн рублей. Из них 23 млн – на переоснащение. И дополнительно 5 млн из областного бюджета – на благоустройство территории.

«В этом году в рамках нацпроекта «Семья и дети» мы проводим капитальный ремонт в 10 школах Липецкой области. Это вклад в будущее наших детей, в их знания и успехи. Школы – это не просто здания, парты и учебники. Это современные центры знаний, поэтому большое внимание мы уделяем обновлению материальной базы. Вместе с капремонтом в учебных заведениях меняем и всё оснащение», – комментирует губернатор региона Игорь Артамонов.