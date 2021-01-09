В середине декабря 2020 года при несении службы нарядом ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку был замечен автомобиль «ВАЗ – 2109», водитель которого решил избежать встречи с патрульными, и, завидев наряд, развернулся.

Такое поведение показалось полицейским подозрительным. Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал предупреждение, и попытался скрыться.

Через некоторое время полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся нарушитель. «Девятка» была оставлена в районе Новолипецка. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность молодого липчанина, вскоре он был задержан.

Оказалось, что он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в прошлом нарушал правила и отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме того он не оплатил несколько штрафов.

В декабре 2020 года в «послужной» список «лихача» добавились: невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке, два проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на полосу встречного движения, неоднократные нарушения требований дорожной разметки, а также движение по тротуару. Общая сумма административных штрафов, наложенных на данного водителя, составила 32 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.