«Десант» проекта «Обучающая экспедиция» Клуба Лидеров России «Эльбрус» в составе победителей конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и команды главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова проведет очные глубинные интервью с жителями Липецка, чтобы совместно найти эффективные решения конкретной задачи в регионе.

Задача, которую предложила взять в работу команда руководителя Липецкой области – «Разработка комплекса мер и план мероприятий по повышению благосостояния малоимущих семей». «Нам нужно улучшить эффективность тех проектов, которые мы уже запустили и которые собираемся выполнять, – отметил Игорь Артамонов. – Придется хорошо поработать и найти решение сложной задачи».

Старт масштабной работе в рамках проекта сегодня в Центре «Мой бизнес» в 16.00 дадут заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова. Участники проекта уже погрузились в суть задачи от Липецкой области, выбрали капитанов команд, собрали необходимые данные и провели первые лекции по сервис-дизайну. Лидеры России, команды губернаторов и представители методологии «Сервис-дизайн» с 9 по 14 марта проведут опрос жителей области.

Сервис-дизайн – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата. Запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» планируется в Камчатском крае, Курской, Липецкой и Курганской областях.

По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России» Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «Сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена» и другие.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры России» совершили символическое восхождение на высшую точку России – гору Эльбрус. И создали клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции клуба, а в 2020 году водрузили знамя Победы на гору. Сегодня в клубе 335 человек. Экосистема клуба дает возможность участникам реализовывать социальные проекты по всей стране, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч. В портфеле клуба – более 10 проектов, в которых участвуют более 32 тыс. человек и 60 российских регионов. Социальные проекты клуба: «Уроки лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Программа «Наставничество». Программы нетворкинга для «Лидеров России»: «Деловое сообщество», «Завтрак с наставником», «Восхождение на Эльбрус».