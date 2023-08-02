Общество

Десантники отметили свой праздник в Добринке

4 минуты назад

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Сегодня наша страна отмечает сразу два праздника. Один из них православный – день пророка Ильи, а второй – день воздушно-десантных войск.

В Добринке в день ВДВ к 10 утра у фонтана стали собираться люди в голубых беретах и тельняшках, с флагами в руках. Некоторые десантники пришли сюда с женами и детьми.

Ровно в обозначенное время старейший десантник Добринки Петр Стрельников дает собравшимся команду к построению.

«Крылатая пехота» разных возрастов колонной выдвигается к площади Воинской Славы.

Здесь, у Вечного Огня они почтили память своих сослуживцев, погибших при исполнении боевого задания и в их лице павших на фронтах Великой Отечественной войны земляков. К подножию монумента они возложили живые гвоздики.

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