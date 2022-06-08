Десять приёмных детей воспитали (и воспитывают) Норджон Мирдотовна Татанкулова и её супруг Александр Леонидович Авдеев из Политотдела. Всего ж у родителей – 12 детей.

КАК ГОСПОДЬ РАСПОРЯДИЛСЯ

В селе соседи Норджон зовут Ниной Михайловной. Современная женщина, с ребятишками регулярно делает велопрогулки, а если надо ускориться, то пересаживается на скутер.

Когда утром, около 10, подъехала к дому Татанкуловых, то во дворе увидела с десяток велосипедов, решила: друзья к её детям, наверно, приехали…

— У нас великов восемь, чтоб всем хватило, когда выезжаем, — объясняет Нина Михайловна, — мой отличается от других – белый и скоростной.

Я ж подумала: ещё б не скоростной, столько дел переделать надо женщине успеть, а она и на прогулки с детьми время выделяет. Помимо этого, совершает паломнические поездки по святым местам вместе с ними, приобщая своих мальчишек и девчонок к вере. К примеру, в ночь, накануне моего приезда, они только вернулись из Дивеево. И то, что Нина с мужем постоянно принимают в свою семью всё новых и новых обездоленных детей, она тоже твёрдо верит: воля Божья.

ПОЧЕМУ НЕ УСЫНОВЛЯЮТ?

Может, многим покажется, что родители-опекуны берут из-за материальных благ таких детей. Почему, мол, не усыновляют тогда, если такие добрые?

У Н.М. Татанкуловой есть ответ на этот вопрос. Во-первых, попробуйте сами таким способом «заработать», во-вторых, не усыновляют потому, что этим детям государство обязано предоставить жильё.

— Мы с мужем физически не сможем всем дома или квартиры купить даже при огромном нашем желании, хоть день и ночь работай.

Если говорить про труд «день и ночь», то в принципе Нина и Александр так и работают. Нина ранее трудилась на свинарнике, муж – и сейчас продолжает работать слесарем в Петровском агрокомплексе.

Дома у них – огромное хозяйство. На дворе – корова, овцы, телята, кролики, куры, утки, гуси. Муж для души (и ребятишкам на забаву) держит лошадь, голубей и собак. Все дети в обязательном порядке помогают, каждый знает по мере сил и возраста свой фронт работы.

— Я им всем говорю: вырастете, мамы рядом не будет, надо научиться всему, потом этому станете учить своих детей. Так что у нас готовят и мальчики, и девочки.

ПОПАРНО ПРИХОДИЛИ В ДОМ

Первый опыт опекунства семья на себе испытала 20 лет назад, в 2001-м. Тогда уже от первого брака у Нины было двое своих детей: сыну Саиду – исполнилось 14 лет, дочке Юлии – 11. Это были 8-месячные двойняшки Ваня и Илюша от брата Нины, их мать лишили родительских прав. Тётя стала для них настоящей мамой (другую они и не знают), папой же зовут своего настоящего отца. Сейчас это взрослые парни. Иван женился, уже дочке годик, проживает недалеко от родительского дома. Илья живёт с бабушкой Галиной Васильевной (мамой Нины и своей настоящей бабушкой), помогая ей во всём.

Так уж случилось после Ивана и Ильи, что и остальные дети появлялись по двое. В 2007-м Нина и Александр приютили 13-14-летних Ирину и Владимира из Задонска, а родились они на Алтае. Ирина – родственница теперь «в квадрате»: вышла замуж за отца Ивана и Ильи, их девочке уже 8 лет, Володя тоже женился, проживает в Липецке.

В 2011-м 10-11-летние Юлия и Юлиан стали детьми этого большого семейства. Брат с сестрой уже были до того в приёмной семье, но отец умер, и мама их отдала в Задонский центр. Одним словом, дважды брошенные. Юлия подросла, ушла к своей бабушке, однако приходит к Татанкуловым и до сей поры называют Нину мамой.

Юлиан – гордость семьи. Он учится на 4-м курсе института МВД, на каникулы приезжает в гости в Политотдел.

— Я так благодарен родителям, — говорит Юлиан, — рос до того хиленьким мальчишкой, у них занялся спортом и поступил в институт.

Что касается физического развития, то мама и папа точно об этом волнуются: в доме — небольшой спортзал в одной из комнат. Во дворе – качели и карусели, горка и футбольные ворота. Благо, сразу сами 2 команды организуют, девчонки тоже играют. Ещё папа дочкам построил «кукольный» домик, где сразу с десяток девчонок для игры поместится.

Сотрудники отдела по опеке и попечительству администрации Добринского района тепло отзываются о Норджон: она на самом деле воспитывает своих подопечных, следит за их здоровьем и учёбой.

В 2017-м вновь предложили взять на воспитание сестричек Карину и Марию 6 и 3-х лет, родную маму которых лишили родительских прав.

— Девочки очень болезненные пришли. Нам даже пришлось направлять их на пластические операции, хотя такие делают еще в грудничковом возрасте, а родная мама всё запустила.

И, вообще-то, многие ребятишки из перечисленных приходили к Татанкуловым с разными заболеваниями, детей возили по больницам, искренне переживая за их здоровье.

В 2020-м среди дочерей этого огромного семейства появилось новое имя – Ульяна. Девочку в 8 месяцев взяла под опеку другая мама, воспитывала до 14, но потом умерла от рака… В 2022-м новым сыном стал 14-летний Кирилл. Мальчик многое пережил: мама умерла. Он, наверное, единственный, кто не зовёт Нину мамой. Да она и понимает: ребёнок помнит родную.

Карусели, качели, турник, горка — есть всё для развития детей. А велосипеды — тоже из этого дома — велопрогулки — любимое занятие мамы с ребятишками.

ЖИЗНЬ – ТЯЖЁЛАЯ ШТУКА…

— Все дети с разными характерами, — рассуждает многодетная мама.

— Те, кто пришёл подростками к нам, — уже сложившиеся личности со своими привычками. Но подход у нас один – дисциплина во всём. С мужем говорим: жизнь – тяжёлая штука, что возьмёте для себя сейчас, то потом и понесёте дальше. Мы не позволяем обижать друг друга.

Родители убеждают: нельзя расти озлобленными на кровных родителей, наоборот, просят молиться за них, чтобы исправились. И сама Нина за всех молится, как любая мама.

— Всем девчонкам желаю, чтобы у них муж был такой же, как мой Саша. Я во всём полностью на него полагаюсь. Когда в паломнические поездки отправляюсь, то душа за дом не болит: он и за детьми приглядит, и приготовит, и корову подоит…

История их отношений очень романтична. Ещё мальчишкой Саша влюбился в чернявую соседку, которая аж на 14 лет его старше. Та вышла замуж, родила детей, вернулась на родину, а тут и он стал давно взрослым…

Александр Леонидович на мои вопросы: «Тяжело с приёмными? Не устали от их новых приходов?» — ответил очень мудро:

— Для меня все дети – родные. Берём их в семью, чтобы им что-то дать. Они, вырастая, очень потом благодарны. Как все родители, мы хотим, чтобы наши дети выбрали свой путь в жизни, добились успехов, попросту стали хорошими людьми.

Теперь в семье есть и внучки: три кровные и три «приёмные». По словам хозяйки дома, первые всех объединяют, становятся заводилами на праздниках. А таких в семье огромное количество: одних дней рождений сколько! На Новый год к детям приходит Дед Мороз (и не по одному разу: всем взрослым хочется порадовать малышей).

Вместе радуются новым этапам в жизни домочадцев. Так, в этом году Ульяна – выпускница 9-го класса. Нарядное семейство приходило на праздник сестры и дочки. Выпускница ж теперь стоит перед выбором: идти в 10-й или приобретать профессию. Вместе с ней перед выбором и мама с папой стоят…

Последний звонок у Ульяны.

ЕСТЬ С КОГО ВЗЯТЬ ПРИМЕР

Не могла не спросить, откуда такое экзотическое имя у моей героини. Оказалось, что она дочка местной жительницы Галины и афганца из Душанбе, какой служил в армии в Тамбове, где они и познакомились. В семье родилось 11 (!) детей. Всех детей называл отец, например, дочек: Гулазот, Гульбарг, Гульбахор… Один из братьев собеседницы – Татанкул, её имя в переводе – «горный цветок». Жили дружно и весело. В обычной квартире всем хватало места, старшие воспитывали младших наравне с родителями. Поэтому у Норджон хороший пример из детства был явью.

Мама их всех покрестила, они получили русский вариант имён. Да и сам отец перед смертью принял крещение, похоронен тоже на родине супруги. Норджон после Политотдельской школы, как практически все её братья и сёстры, уехала учиться в Душанбе на контролёра готовой продукции, нашла там мужа, но не сложилось…

У Александра Леонидовича – напополам меньше детей в семье, где он родился: их пятеро. Однако порядки – те же. И этот закон они с супругой несут по жизни. Только ещё дарят любовь и заботу обездоленным ребятишкам. И, наверно, числом 10 не ограничатся…

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива героев материала.