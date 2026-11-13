Десять школ Липецкой области тестируют федеральный курс по ИИ и цифровой безопасности

В десяти пилотных школах региона — в Липецке, Ельце, Грязях и Липецком округе — началась апробация внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5-11-х классов. Старт программе дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Со следующего учебного года курс появится во всех школах страны.

В ближайшее время педагоги пилотных площадок протестируют методические материалы и соберут обратную связь от учеников и учителей. Занятия будут включать тематические видео, практическую часть и вопросы для закрепления материала, а для преподавания разрабатывается учебник с участием ведущих ИТ-компаний и специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта на практике.

«Нейросети и ИИ входят в учёбу и досуг школьников всё плотнее. Важно научить их грамотному и безопасному использованию современных технологий», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.