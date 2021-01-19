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Десять штрафов за вечер. Автоинспекторы отыскали водителя-лихача из Липецка

2 часа назад
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В прошедшую пятницу в липецких СМИ появилась информация об автомобилистах, которые резвились на заснеженных дорогах города. Водитель-лихач нарушал ПДД на главных липецких улицах.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно отреагировали на это сообщение. Изучив записи видеокамер, они установили нарушителя. Им оказался 28-летний водитель «Мерседеса».

Только за один вечер автоинспекторы составили на него десять административных материалов за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой, а также за управление автомобилем с излишне затонированными стеклами на общую сумму шесть тысяч рублей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области

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