Макар МАТЫЦИН — самый первый ребёнок, родившийся в нашем районе с момента объявления Президентом РФ В.В. Путиным Десятилетия детства (2018 г.). Для газеты он стал негласным «крестником», мы навещали его сразу после рождения и потом через год. Что изменилось в коротенькой жизни нашего героя за этот период? Читайте далее.

ТЕПЕРЬ ДОБРИНЕЦ

Как оказалось, очень многое. Ранее он с мамой Марией и папой Павлом проживал на территории Верхнематрёнской администрации то у бабушки с дедушкой по маминой линии в Приозёрном (у Галины Леонидовны и Александра Васильевича), то у других по папиной — в Малой Матрёнке (у Светланы Алексеевны и Геннадия Ивановича), но сейчас Макар Павлович уже добринец, живёт в районном центре, на улице Правды, и ходит в первый класс лицея.

Первенец родился…

Для взрослых 6-7 лет, можно сказать, мгновение, а для ребёнка — огромная жизнь. Он дорос до школьного порога, весь предыдущий год ходил на подготовку. И 1 сентября с огромным букетом пошёл в первый класс, куда его торжественно провожало всё семейство, а потом ещё ради него мама с папой устроили праздник дома.

Цель нашего общения с этой семьёй была только одна: посмотреть, каких успехов достигнут молодые родители Матыцины и их малыш в связи с Десятилетием детства, многими ли льготными программами воспользуются… Ну и, конечно, интересно всегда наблюдать, как растёт ребёнок. Здесь сразу можно сказать: ах, как быстро вырос! Чужие обычно моментально успевают это делать… Не мною замечено. Вот Макар только вроде в коляске лежал, уже бегает.

В последний раз очень шустрого мальчишку видели ровно в годик (январь 2019 г.) как раз в Приозёрном. Он тогда только-только начинал разговаривать и гонял по дому, как торпеда. Едва три няньки за ним поспевали (бабушка, мама и её сестра Надя). Папа Паша, как и теперь, работал.

Мы навещали ребёнка, когда Макарке был годик. Ему понравились наши редакционные подарки.

ЕСТЬ И БРАТИШКА, И СЕСТРЁНКА

И в тот момент мне по секрету Мария призналась, что у Макара скоро родится братишка, уже и имя ему придумали. Старшего сынка назвал папа, объясняя тем, чтоб было имя, отличающееся от всех, а то слишком много Данилок и Елисеев развелось. Мама предлагала тогда имя Матвей, но потом согласилась с супругом (и мы это заметили). Зато как раз младшего назвали Матвейкой. Он родился 1 июля 2019-го года.

— Макар, хоть и сам в принципе был крошечным: всего полтора годика ему тем летом исполнилось, — рассказывает Мария, — но он сразу полюбил братишку, звал: «Мой братик».

Как хорошо,что есть братишка! Он и друг, и в играх соперник.

Мальчишки по возрасту не сильно отличаются, так что сейчас из них получается хорошая команда по различным общим задумкам. Но, самое главное, что они наконец-то дождались (точнее, выпросили) себе сестрёнку. И на общем совете решили назвать её, недолго думая, тоже на букву «м», да и фамилия у них тоже на эту букву. В общем, теперь уже обоими братьями командует Милана. Девочка, появившаяся на свет 18 января 2022 г., родилась с характером, по словам её родителей.

— Сложно вам с тремя справляться? — спрашиваю у мамы.

— Я бы так не говорила категорично. Конечно, дети шалят, мальчишки из-за какой-то игрушки могут разборку начать. Мы же их очень любим, своя ноша, как говорится, не тянет. Мне тяжело было сначала отправлять пешком их в садик, сейчас я получила водительские права, стало намного проще. И уже наша Милана с удовольствием посещает детский сад.

ДЕТИ — ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ

— Вас у родителей трое, ожидал, что сам станешь многодетным папой? — спрашиваю у Павла.

— Я очень люблю детей, для меня это — огромная радость, — отвечает он.

— Папа у нас очень ласковый с ними, — продолжает Маша, — я могу и голос повысить, а он спокойно будет объяснять, что так нельзя, надо вот так. Ранее Павел трудился механизатором в «Добрыне», сейчас работает на КамАЗе, рано уезжает, поздно с работы возвращается. Так что мало по времени ребятишек в сезон видит и старается максимум своей любви и души в них вложить.

Маме малышни пока ни дня не довелось поработать, поскольку она плавно переходит из одного декрета в другой.

Макар (справа) теперь сам главный помощник для мамы с папой. Они с братом Матвеем очень любят младшую сестрёнку Милану.

— Как вы оказались в районном центре, вроде во время нашей последней беседы говорили, что в деревне вам нравится, там просторно, всем места хватает и природа вокруг? — спрашиваю у многодетной хозяюшки.

— Да, мы так считали сначала, но мальчишки подрастали, надо было думать о садике, так и решили перебраться в Добринку. И в дом, где сейчас живём, мы случайно зашли. Увидели его продажу в объявлении, а когда поехали в Добринку, думаем: давай посмотрим. Он нам сразу понравился: большой, светлый, тёплый. В 2020-м его купили, для этого взяли ипотеку, сделали ремонт.

МИЛАНА ВЫКУПИЛА ДОМ

Уже в Добринке, оказывается, родилась их младшенькая принцесса. Глава Верхнематрёнской администрации Наталия Васильевна Жаворонкова посоветовала землякам встать на очередь как молодой семье для получения сертификата на жильё. Пока ждали очередь, родилась Милана, и многодетным супругам Матыциным этот сертификат в связи с рождением третьего ребёнка вручили очень быстро.

Одновременно закрылся и долг по ипотеке. Так что Милана своим рождением выкупила жильё для всей семьи. Маленькая добытчица! И она тоже провожала братишку в первый класс.

Ученика лицея напутствуют братишка Матвей с сестрёнкой Миланой.

— Макар, ты уже две недели — настоящий школьник, нравится ходить в школу? — интересуюсь у нашего героя из первого «Б».

— Нравится, я учусь в лицее, — отвечает.

— Больше письмо или чтение с математикой любишь? — вновь спрашиваю у него.

— Писать люблю, — отвечает тот твёрдо.

Как оказалось, читать он научился ещё год назад, на подготовке. И тогда же стал посещать секцию тхэквондо. Просил родителей записать его учиться играть на баяне в школу искусств, но там сказали: «Пусть хоть сначала в обычную школу пойдёт, писать научится». Вот теперь ходит, ждёт, когда станет весёлым баянистом.

Мария и Павел Матыцины провожают Макара в первый класс.

Бабушка Галина Николаевна приехала специально в Добринку, чтоб поглядеть на нарядного первоклассника.

— Как же зовут твою первую учительницу?

— Елена Олеговна Полунина, она у нас очень добрая, — отзывается о педагоге её подопечный…

Будем надеяться, что любовь к школе у нашего маленького ученика никогда не пройдёт и до окончания Десятилетия детства ещё много хорошего в его жизни случится.